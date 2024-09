Fermati dalla Polizia di Stato i due presunti ladri del supermercato di via S. Ippolito di Isernia

Nei giorni scorsi i poliziotti delle Volanti hanno deferito in stato di libertà due giovani: un trentenne isernino ed un trentaquatrenne romeno perché ritenuti responsabili, in concorso, di furto aggravato. Le pattuglie, quotidianamente impegnate in attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, sono prontamente intervenute in questa via S. Ippolito dopo la segnalazione, pervenuta sul numero di emergenza 113, di un avvenuto furto all’interno di un supermercato. I presunti autori, che avevano tentato di assicurarsi la fuga scappando verso i vicoli del centro storico, sono stati fermati ed accompagnati presso gli uffici di via Palatucci. L’intera refurtiva recuperata, consistente in numerosi prodotti per la cura e l’igiene della persona, è stata restituita al direttore del supermercato.

I due uomini, già noti alle forze dell’ordine e con molteplici precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati potranno far valere le loro ragioni difensive innanzi all’Autorità Giudiziaria ai sensi delle vigenti normative del Codice di Procedura Penale.