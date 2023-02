Calcio/ Nessuna restrizione ai tifosi rossoblù in trasferta ad Isernia

Non ci saranno restrizioni all’ ingresso allo stadio per i tifosi rossoblù il 19 febbraio ad Isernia, ma i biglietti saranno nominali cioè i tifosi dovranno dare le generalità al momento

dell’ acquisto del tagliando.

I biglietti saranno venduti presso lo Store sito per il corso di Campobasso, e si sta valutando di mettere dei volontari per controllare i tifosi sotto la diretta responsabilità della società di Rizzetta; i tifosi rossoblu dovrebbero essere circa 300 che saranno presenti allo stadio Lancellotta di Isernia per questo spareggio per la promozione in SerieD.

Arnaldo Angiolillo