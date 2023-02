Cronaca nazionale/ Pedinata e violentata nel parcheggio, arrestato un extracomunitario

Ancora un orribile caso di violenza sessuale.

Stava pedalando come ogni mattina per andare a lavoro quando è stata violentata nel parcheggio del supermercato in cui è impiegata. Vittima, una ragazza italiana di 28 anni. Per quella violenza è stato arrestato a Cornaredo (in provincia di Milano) un 35enne ecuadoregno.

L’attività investigativa, immediatamente avviata dai Carabinieri, attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza, l’esame incrociato delle risultanze di diverse banche dati e l’escussione di alcuni testimoni, ha permesso di ricostruire la vicenda

L’uomo, arrestato, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Foto di repertorio