Boss in incognito 2023 : Inizia questa sera con l’imprenditore molisano Claudio Papa, Dolceamaro

Questa sera su Rai 2 nella prima puntata di Boss in incognito 2023 a infiltrarsi sotto mentite spoglie nella sue stessa azienda sarà Claudio Papa, boss di Dolceamaro. Si tratta di un’azienda con sede a Monteroduni, in provincia di Isernia, leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno.

Anche quest’anno la special guest star di ogni puntata sarà Max Giusti, che accompagnerà il boss nella sua settimana sotto copertura, camuffato a sua volta per diventare l’operaio Josè.

L’azienda, con sede a Monteroduni, in provincia di Isernia, conta 70 dipendenti, ha uno stabilimento che occupa una superficie di 8.000 mq, oltre a 1.500 ettari di mandorleti e noccioleti biologici, materie prime fondamentali per la creazione dei confetti e delle pralinate al cioccolato, ed esporta le sue dolcezze in trenta paesi del mondo per un fatturato annuo di 9 milioni di euro.