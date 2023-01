Michela Lattaruolo nuovo Prefetto di Campobasso

Si è insediato questa mattina il nuovo prefetto di Campobasso Michela Lattarulo. Di seguito la sua lettera di saluto:

“Nell’assumere le funzioni di Prefetto della provincia di Campobasso, mi è

gradito rivolgere il più vivo e cordiale saluto alla Cittadinanza, alle Autorità civili,

militari e religiose, all’Autorità giudiziaria, agli Amministratori regionali e locali,

agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e del Soccorso, alle Rappresentanze

politiche, alle Organizzazioni sindacali e di categoria, ai Rappresentanti del mondo

dell’istruzione, della formazione e della cultura, alle Associazioni di volontariato,

agli Organi di informazione.

Inizio questa nuova e stimolante esperienza professionale ed umana

confidando di poter contare sul prezioso contributo di una popolazione forte e

laboriosa.

Sono particolarmente lieta di essere stata chiamata ad operare, al servizio e

nell’interesse del bene comune, in una Terra che vanta un patrimonio di valori

autentici e di tradizioni, nonché di bellezze naturali incontaminate.

Ho la piena consapevolezza che in questo momento particolarmente difficile e

di tangibile disagio per famiglie e imprese, duramente provate dalla crisi pandemica

ed economica, sia assolutamente indispensabile proseguire e, se possibile,

intensificare il dialogo tra le Istituzioni e con la società civile, facendo sentire in ogni

momento la presenza e la vicinanza della Prefettura alla popolazione tutta e, in

special modo, alle fasce più deboli e bisognose.

Allo stesso modo, non mancherò di profondere il mio incondizionato

impegno nell’esercitare al meglio le funzioni che l’ordinamento mi attribuisce al fine

di garantire sicurezza e legalità a salvaguardia dell’ordinato vivere civile.

Con questi sentimenti, sono certa di poter condividere con tutti Voi ogni

proficuo e fecondo risultato a beneficio della Comunità della provincia di

Campobasso”.