A Venafro si parla di nuova PAC, tra vincoli e opportunità

Lunedi 8 maggio p.v., alle ore 19:00, nello splendido scenario della Palazzina Liberty di Venafro,

MielIS e Confcooperative Molise Fedagri Pesca hanno organizzato un interessante convegno sul

tema della nuova PAC (Politica Agricola Comune) ed in particolare sugli Ecoschemi, l’importante innovazione introdotta nella nuova programmazione.



“Un’opportunità in chiaro-scuro” ha dichiarato Riccardo Terriaca di Confcooperative Fedagri

Pesca “che risponde alla esigenza di rimodulare il sistema agricolo verso una maggiore

sostenibilità. Gli ecoschemi sono potenzialmente strumenti in grado di aiutare gli agricoltori in

questa transizione, ma devono essere migliorati per diventare di interesse collettivo”.



Moderatrice dell’incontro, la giornalista RAI, già conduttrice di Linea Verde, Chiara Giallonardo

che ritornerà in Molise con la speranza di poter contribuire ad un confronto costruttivo tra

istituzioni locali ed imprenditori, finalizzato ad individuare le strade da seguire per ottimizzare le opportunità contenute nella nuova PAC e per ridurre al minimo le relative criticità.



Il Presidente del GAL Molise Rurale, ha evidenziato che “L’auspicio è di riuscire a diffondere gli

strumenti come gli Ecoschemi che possono migliorare la bellezza dei nostri territori e favorire il

recupero del nostro patrimonio olivicolo che rischia di essere marginalizzato. Il convegno

organizzato con il contributo del GAL Molise Rurale che ha concesso il finanziamento all’unico

progetto di filiera corta presentato in Molise – MielIS, vuole essere anche l’occasione per

dimostrare che le aggregazioni tra operatori sono lo strumento da promuovere per cogliere le

tante opportunità che si stanno presentando in applicazione delle misure del PNRR e della

nuova PAC”.