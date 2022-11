Polo di Studio eCampus Terminus /Master universitario di 1° e 2° livello- Esperto in Management della Comunicazione/ formati con noi online

I master online di eCampus sono rivolti a studenti e professionisti che vogliono specializzarsi o riqualificarsi senza rinunciare alle proprie attività. La struttura didattica di ogni master online di I e II livello prevede una parte tradizionale, con lezioni frontali e verifiche finali integrate da elementi innovativi come lezioni online, project work, esercitazioni e test.

Esperto in Management della Comunicazione/ Master universitario di 1° e 2° livello:

OBIETTIVI

Gli obiettivi formativi del Master attengono alla trasmissione di contenuti didattici finalizzati a consentire alla figura professionale traguardo di acquisire le competenze (conoscenze di base, competenze operative, competenze relazionali) necessarie allo svolgimento di alcuni fondamentali compiti:

a) promuovere e coordinare la “lettura” dei bisogni di comunicazione da parte di realtà private e pubbliche;

b) contribuire alla definizione ed al supporto programmatico ai piani e progetti di comunicazione;

c) supportare le politiche aziendali di ottimizzazione dell’attività svolta dalle risorse umane operanti in tali strutture e aziende;

d) coordinare organizzativamente l’erogazione di prestazioni e la realizzazione di iniziative di tipo comunicativo.

DESTINATARI

Il Master si propone di arricchire le competenze di coloro che ricoprono, o intendono ricoprire, ruoli di management, organizzazione e responsabilità in relazione alla predisposizione e pianificazione delle attività di comunicazione sia in relazione alla realizzazione di eventi comunicativi (sul versante degli enti organizzatori) sia di partecipazione attiva agli stessi (sul versante delle imprese partecipanti e dei target interessati/interessabili ai medesimi).

REQUISITI DI AMMISSIONE

Laurea triennale (per 1° livello), magistrale o specialistica (per 2° livello) conseguita in una delle seguenti facoltà: Giurisprudenza, Economia, Psicologia, Sociologia Scienze Sociali, Scienze della formazione, Scienze della Comunicazione, Lettere e Filosofia.

DURATA E STRUTTURA

Il master ha durata annuale, per un totale di 1.500 ore. La modalità di erogazione didattica è full online con piattaforma informatica accessibile h24. Gli esami sono scritti e sono sostenibili nelle seguenti sedi: Novedrate (possibilità anche di esame orale), Roma, Palermo, Napoli, Bari e Padova; tesi finale da discutere in presenza.

Per le sedi d’esame e le modalità di iscrizione contattare le sedi dei Polo di Studio eCampus Terminus al n. 0874/418684 per la sede di Campobasso e al n. 0875/85240 per la sede di Termoli (cell.344 0372898)-oppure inviare una mail a:

[email protected]