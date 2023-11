Varie ed eventuali/La Bifernina e gli assurdi lavori di 222 metri

di Pietro Colagiovanni

Dopo cinque anni di lavori la situazione della principale arteria molisana è avvolta

nella nebbia più fitta. Non si sa quando finiranno i lavori, se finiranno e quando sarà

possibile una circolazione normale degna di un paese normale. Più volte sono tornato

sull’argomento, visto che passo sulla Bifernina tutto l’anno almeno una volta a

settimana. La cosa che mi soprende è che della scandalosa situazione dei cantieri non

frega niente a nessuno, se non al sottoscritto, evidentemente. Il Consiglio regionale,

la Giunta regionale, il presidente (passato e presente), i sindaci qualche esponente

della società civile, i sindacati (visto il danno ai lavoratori che le manutenzioni

infinite arrecano) : niente di niente. Nessuno proferisce parola, nessuno chiede un

incontro urgente all’Anas, nessuno chiede lumi su situazioni allucinanti presenti da

anni lungo l’arteria. La più allucinante di tutti? Chi mi segue lo sa perchè è una cosa

che mi ingrippa la mente e di cui ho già parlato: il viadotto Petriana di 222 metri.

All’inizio e alla fine di questo mini viadotto sono stati posti da un anno e mezzo

ormai due semafori, che rallentano in modo significativo la circolazione veicolare.

Non solo. Il semaforo posto alla fine del viadotto è prospiciente una curva ed è anche

molto pericoloso. La cosa surreale di questa faccenda è che, i semafori segnalano un

cantiere che non c’è. Da mesi non ci lavora nessuno, Non c’è un operaio, un mezzo, è

stata realizzata forse solo una mezza corsia. Ma la strada rimane chiusa, ferma,

immobile. Non stiamo parlando del Ponte sullo Stretto ma di uno striminzito viadotto

di 222 metri. In Cina un lavoro del genere lo avrebbero fatto in mezza giornata ma si

sa, siamo in Italia. Ma pure per la metrica italiana, affollata di appalti, subappalti e

corruzione, il viadotto Petriana svetta nella sua singolarità. Perchè chiudi una strada

se non ci lavori? Ma ancora più assurdo è che nessuno segnala la cosa, dice qualcosa,

manco chiede un incontro a quella bislacca e costosa costruzione burocratica italiana

che è l’Anas. Poi dici l’autonomia regionale. Ma se con l’autonomia regionale non

riesci nemmeno a risolevere un problema di un viadotto di 222 metri e soprattutto

non fai nulla per risolverlo evidentemente l’autonomia è solo una: sei autonomo nel

poterti fare del male.