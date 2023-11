UnipolSai assume oltre 140 diplomati e laureati

La compagnia assicurativa ricerca Addetti e Responsabili in Italia

UnipolSai, nota compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni e, in particolare, nell’ R.C. auto, opera attraverso la più grande rete di agenzie in Italia, composta da oltre 2.300 agenzie assicurative e 5.338 subagenzie distribuite sul territorio nazionale, effettuerà oltre 140 nuove assunzioni, che riguarderanno addetti vari profili, contabili, responsabili operazioni, analisti dati ed altre figure in possesso di diploma e/o di laurea. Gli Addetti Call Center settore Tecnico dovranno gestire le chiamate dei clienti e delle agenzie, gestire la rete dei riparatori fiduciari, i rapporti con i fornitori e i reclami e controllare la regolarità dell’attività dei centri; i Contabili Ufficio Fornitori dovranno registrare le fatture passive nazionali ed estere (intra ed extra), analizzare e controllare lo scadenzario con predisposizione dei pagamenti e gestire i rapporti con i fornitori; i Responsabili delle Operazioni dovranno proporre la strategia di acquisto in accordo con la direzione generale, assicurare il raggiungimento degli obiettivi di costo/servizio e qualità degli approvvigionamenti, formulare previsioni di costo dei servizi di diretta responsabilità in coerenza con i programmi definiti, definire gli standard del servizio di accoglienza della clientela e quelli relativi al servizio di risposta telefonica e redigere la documentazione di analisi funzionale da trasferire al team IT preposto alle attività di sviluppo e programmazione; gli Analisti Dati sugli Appalti dovranno elaborare le analisi di dettaglio sui dati estratti, analizzare le decisioni strategiche dell’area, generare report automatici e di sintesi, realizzare simulazioni e proiezioni anche attraverso elaborazione di modelli matematico-statistici e valutare le prestazioni della rete di fornitura dell’azienda sulla base dei costi delle prestazioni e della qualità del servizio offerto. Per verificare tutte le posizioni… continua a leggere