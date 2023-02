Turismo/Coldiretti Molise: Dalla Bit di Milano spazio anche agli agriturismi

Dalla Bit di Milano, dove il Molise è presente con un proprio stand, arrivano segnali molto positivi e incoraggianti anche per il settore agrituristico. Partendo dal presupposto che il Molise può offrire molto, anche in termini di ricettività contadina, emerge che il futuro del settore agrituristico della regione è lanciato verso una crescita che fa ben sperare per il futuro.

“In questi anni – ha affermato il Presidente di Terranostra Molise, l’Associazione che raccoglie gli agriturismi di Coldiretti-Campagna Amica, Felice Amicone – stiamo assistendo ad un aumento notevole del turismo rurale; un trend che vede i nostri agriturismi diventare sempre più protagonisti dell’offerta ricettiva nella nostra regione. Non, dunque – precisa Amicone – solo buon cibo a km zero, come da sempre offriamo, ma anche vera e propria cultura del buon vivere, sostenuta dalla multifunzionalità che consente alle nostre aziende di proporre pacchetti turistici che prevedono anche visite guidate, laboratori come anche escursioni nella natura”.

Volendo citare alcuni esempi di questa ricchezza di proposte, su cui il cittadino-consumatore è sempre più consapevole, non possono mancare le escursioni, anche a cavallo, nella nostra natura incontaminata offerte dall’agriturismo Costantini di Rocchetta a Volturno (Is), ai piedi della catena montuosa delle Mainarde, o dall’agriturismo Horse’s Ranch di Macchia Valfortore (Cb), direttamente sulle sponde del lago di Occhito. In entrambi i casi il visitatore può godere di un’esperienza rigenerante unendo l’ottimo cibo genuino a km zero al contatto diretto con la natura.

Ma non è tutto qui, perché se cibo è cultura, merita di certo una tappa anche l’agriturismo Terra e Sapori di Campodipietra (Cb). Qui è infatti possibile gustare moltissime pietanze molisane, raccolte in un libro scritto dalla sua titolare che, unitamente a numerose altre imprenditrici agricole di Coldiretti Donne Impresa, ha svolto incontri in molti centri della regione, coinvolgendo nuove e vecchie generazioni, “salvaguardando” dall’oblio antiche ricette che valorizzano i prodotti del territorio esaltando i sani principi della cultura contadina.

“Grazie alla multifunzionalità contadina – conclude il Presidente Amicone – gli Agriturismi molisani svolgono un fondamentale ruolo di promozione del territorio, facendo scoprire loro da dove proviene il vero prodotto agricolo, contrastando l’avanzata del cibo sintetico che tende ad omologare l’alimentazione e mette a rischio il futuro della cultura alimentare nazionale, delle campagne e dei pascoli e dell’intera filiera del cibo Made in Italy”.