Terminus consulenza ‘Resto al Sud’ 2019, finanziamenti anche ai professionisti e agli over 35

ll gruppo Terminus offre un servizio di consulenza sui bandi di finanziamento attivi o di interesse specifico per le aziende molisane. Per saperne di più potrete contattarci al seguente numero di telefono: 0874.98926 oppure inviare mail al seguente indirizzo: [email protected] La consulenza è GRATUITA.

Potenziato l’incentivo ‘Resto al Sud’, per favorire la nascita di nuove imprese nel Mezzogiorno.

In particolare l’ampliamento ha riguardato l’ingresso nella lista dei beneficiari dei liberi professionisti e l’innalzamento dell’età fino a 46 anni non compiuti.

Si ricorda che la misura prevede una formula mista tra agevolazioni a fondo perduto e finanziamento bancario agevolato e garantito.