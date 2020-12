Sciopero servizi pubblici/ solidarietà e sostegno dai dirigenti sindacali della FP CGIL Abruzzo Molise Polizia Penitenziaria

A scendere in campo, per lo sciopero di oggi indetto dall’apparato sindacale unitario

confederale, sono i dirigenti sindacali della FP CGIL Abruzzo Molise, del Comparto

Sicurezza-Polizia Penitenziaria, che esprimono solidarietà e vicinanza per le lavoratrici

ed i lavoratori che, ormai da anni, chiedono un giusto adeguamento contrattuale,

stabilizzazioni di precari, assunzioni e sicurezza sui luoghi di lavoro.



Anche la FP CGIL Polizia Penitenziaria, in questi duri anni di lotta, rivendica un piano

straordinario di assunzioni, un serio processo di rinnovamento contrattuale (per un

riconoscimento salariale e previdenziale) e la sicurezza negli Istituti Penitenziari, specie

in questo preoccupante periodo storico che sta attraversando il nostro Paese.



E’ giunto il momento di restituire dignità e rispetto per chi, ogni giorno, contribuisce

nel garantire efficienti servizi per l’intera collettività. E’ l’ora di dare risposte.

I dirigenti sindacali

della FP CGIL Abruzzo Molise Polizia Penitenziaria: