Scienza: a ‘Misurare il mondo’ ci pensa il Cicap Fest con la VII edizione a Padova

(Adnkronos) – In un’epoca complessa come la nostra è cruciale possedere gli strumenti giusti per comprendere e analizzare quanto accade intorno a noi e interpretare il racconto che ne viene dato. Per questo il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (Cicap) dedica la settima edizione del proprio festival, che si svolgerà a Padova dall’11 al 13 ottobre 2024, al tema Misurare il mondo. Tra i protagonisti internazionali sono attesi Joe Schwarcz, professore di chimica della McGill University di Montreal, e James Vincent, giornalista e scrittore esperto di intelligenza artificiale e robotica (autore di Oltre misura, Mondadori, 2024). Anche quest’anno, il festival sarà preceduto dal Cicap Fest Edu, che da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre dedicherà a insegnanti e studenti un ricco palinsesto con numerosi eventi. Gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito. Diversi filoni tematici guidano l’indagine sull'attualità, grazie a un programma ricco di protagonisti e sfaccettature. La presentazione della kermesse si terrà a Padova il 18 settembre; i filoni sono: misura in senso stretto, fuori misura, sul limite, storie di tutti i giorni, altre dimensioni, segni e simboli. Nel corso della tre giorni si esploreranno le frontiere della misura con Lorenzo Colombo, astrofisico e divulgatore, che proverà a rendere l’idea di quale sia la scala dell’Universo a partire da Perché il cielo non ci cade sulla testa? il suo saggio in uscita il 20 settembre per Hoepli (scritto con Matteo Miluzio). Il meteorologo e climatologo Giulio Betti invece smonterà le bugie dei negazionisti del cambiamento climatico a partire dal suo nuovo testo Ha sempre fatto caldo! (in uscita per Aboca a settembre). Grazie alla collaborazione con il Premio Letterario Galileo per la divulgazione scientifica, promosso dal Comune di Padova, saranno in programma incontri con i finalisti della XVIII edizione. Tra essi, Edwige Pezzulli, autrice di Oltre marie (Le plurali, 2023), si confronterà sul limite di misurare le parole con la sociolinguista Vera Gheno e la giornalista scientifica Roberta Fulci, che ha scritto Il male detto (Codice, 2023) sul delicato tema della misurazione del dolore. Dalle pseudoscienze alle bufale, dallo spazio all'IA, il ricordo di Angela Sulle dimensioni 'altre', dalle pseudoscienze alle bufale, fino allo spazio interverrà Nello Cristianini, professore di Intelligenza artificiale e autore di Machina sapiens (il Mulino, 2024), impegnato nel debunking della retorica sull’IA. Inoltre, a partire dal volume La meraviglia del tutto (Mondadori, 2024), Massimo Polidoro – che ne è l'autore – insieme a Lorenzo Montali, presidente del Cicap e psicologo sociale dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, ricorderanno Piero Angela fondatore dell'associazione e del Fest, nato nel 2018, da un’idea di Massimo Polidoro, giornalista, scrittore, nonché fondatore del Cicap. Il Fest propone al pubblico anche un’ampia scelta di 'fuori programma'. Ad esempio le Conferenze Extra, realizzate in collaborazione con Magia, rivista dell'associazione sul mondo dell'illusionismo e del mentalismo. Si tratta di appuntamenti al confine tra intrattenimento e divulgazione, come quello dedicato a incanto e televisione insieme ai prestigiatori Raul Cremona, Carlo Faggi e Gaia Elisa Rossi, con la conduzione di Alex Rusconi. Tornano le Conferenze Query, che riprendono temi affrontati nelle pagine dell’omonima rivista del Cicap. In programma spettacoli di Stand up comedy come quello con Francesco Lancia, Chiara Galeazzi, Valeria Pusceddu, Luca Ravenna, Daniele Tinti e Yoko Yamada. Il Fest è promosso dal Cicap, la direzione scientifica e organizzativa è a cura di Frame – Divagazioni scientifiche – ed è realizzato in collaborazione con l’Università di Padova e, per la prima volta, con il Parlamento Europeo. A promuovere l'evento, oltre alla collaborazione istituzionale del Comune di Padova, della Provincia, della Camera di Commercio e di Venicepromex, nonché il patrocinio e il contributo della Regione del Veneto, il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Confindustria Veneto Est è partner istituzionale; Fondazione Umberto Veronesi Ets, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro Ets e Fondazione Pezcoller sono partner scientifici; Federchimica è partner principale; Corepla è partner; Coop Alleanza 3.0 è sponsor; Feltrinelli Librerie è partner culturale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)