Qualcomm presenta le nuove tecnologie audio S3 Gen 3 e S5 Gen 3

(Adnkronos) – Qualcomm Technologies International, un colosso nel campo delle tecnologie e delle innovazioni, ha recentemente presentato al mondo le sue ultime creazioni nel settore audio: le piattaforme Qualcomm S3 Gen 3 e Qualcomm S5 Gen 3. La piattaforma Qualcomm S3 Gen 3 è stata specificamente concepita per elevare l'esperienza audio nei dispositivi di fascia media. Grazie al supporto per le soluzioni avanzate del Qualcomm Voice & Music Extension Program, questa piattaforma apre le porte a un ecosistema di fornitori che offrono tecnologie audio di ultima generazione. Tali tecnologie, già validate da Qualcomm, promettono di accelerare il time-to-market per gli OEM (Original Equipment Manufacturer) e di arricchire l'esperienza degli utenti con funzionalità innovative come il miglioramento dell'udito, l'audio spaziale, la cancellazione dell'eco e il monitoraggio della salute. Al vertice dell'offerta audio di Qualcomm, troviamo la piattaforma S5 Gen 3, che grazie alla sua innovativa architettura, mira a stimolare l'innovazione tra gli sviluppatori, al fine di offrire esperienze sonore di livello superiore. Con una potenza di calcolo triplicata e capacità di intelligenza artificiale incrementate di cinquanta volte rispetto alla generazione precedente, la piattaforma S5 Gen 3 è pronta a trasformare i dispositivi audio in veri e propri compagni intelligenti, capaci di adattarsi alle esigenze degli utenti in ogni situazione, sia che si trovino in casa, in viaggio o al lavoro. Dino Bekis, vicepresidente e direttore generale di Wearables and Mixed Signals Solutions presso Qualcomm Technologies, Inc., ha sottolineato l'impegno dell'azienda nell'innalzare continuamente lo standard delle esperienze audio, affermando: “Attraverso il nostro portafoglio, dal livello ultra-premium all'S7, al premium con l'S5, fino al mid-tier con l'S3, miriamo a portare l'innovazione audio a un nuovo livello. Le nostre nuove piattaforme S5 e S3 sono il culmine di questo impegno, promettendo di catalizzare una nuova ondata di innovazione nel settore audio”. Anche Vivo, noto produttore di dispositivi mobili, ha espresso entusiasmo per la piattaforma Qualcomm S3 Gen 3, annunciando di essere il primo a lanciare un dispositivo dotato di questa tecnologia all'avanguardia. Il portavoce di Vivo ha promesso un'esperienza di ascolto di livello audiofilo, permettendo agli utenti di godere della musica esattamente come è stata concepita dall'artista. —[email protected] (Web Info)