CISL Molise – nuovo Statuto della persona nel mercato del lavoro

Antonio D’Alessandro, in rappresentanza della CISL Molise, sottolinea con soddisfazione l’ulteriore conferma da parte dei recenti dati Istat: il lavoro stabile continua a crescere, consolidando un trend positivo che caratterizza gli ultimi anni. È giunto il momento di capitalizzare questa tendenza, avviando processi di qualificazione professionale che possano tradursi in incrementi salariali significativi, flessibilità lavorativa di qualità e strumenti efficaci di politica attiva per l’upgrade delle competenze.

Accogliamo con favore l’iniziativa legislativa di introdurre nuovi incentivi all’assunzione, in particolare nelle regioni meridionali. Tuttavia, è essenziale un investimento robusto nell’apprendimento continuo, focalizzato sulle specificità territoriali, per elevare le competenze di molti giovani e donne che rimangono ai margini del mercato del lavoro.

È necessario un impegno per potenziare gli aspetti positivi già presenti e per correggere le lacune attraverso ulteriori misure, innovando i centri per l’impiego. Il nostro obiettivo è ambizioso ma chiaro: realizzare un nuovo Statuto della persona nel mercato del lavoro che offra supporto a tutti, in ogni fase della vita lavorativa e a prescindere dalla tipologia di contratto.