Mostra “Made in Italy impresa al femminile”: Molise presente

Inaugurata a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la mostra “Made in Italy impresa al femminile”, organizzata dal Mimit in collaborazione con la Fondazione Bellisario, il Comitato Impresa Donna e la Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy 2025, è dedicata a oltre cento imprenditrici italiane, che, scardinando regole e culture radicate che vedevano le donne escluse dall’iniziativa imprenditoriale, sono riuscite ad affermarsi in ambito professionale, aprendo la strada alle generazioni successive.

Il Molise è presente alla mostra con l’imprenditrice Sandra Palombo, ideatrice della start-up ‘Le Profondità’, la prima cantina subacquea del Molise, che affina il proprio vino a Termoli, a 38 metri di profondità, a 4,5 miglia dalla costa: quattro vini molisani affinati in mare per 6-8 mesi.

Sandra Palombo ha partecipato all’evento inaugurale, a Roma, insieme al fratello Vittorio, titolari dell’azienda Centro Tartufi Molise.

“Questa mostra rappresenta molto più di un’esposizione: è un manifesto vivente del contributo femminile al tessuto produttivo del nostro Paese. Ringrazio chi ha creduto e sostenuto con sensibilità l’idea di raccontare l’imprenditoria femminile attraverso volti, storie e risultati concreti. È un onore far parte di questa narrazione collettiva, fatta di passione, competenza e coraggio. Le donne protagoniste di questa iniziativa dimostrano ogni giorno che fare impresa significa costruire valore, generare benessere e tenere insieme comunità e futuro. Non si tratta solo di parità, ma di visione: quella di un’Italia dove il talento non ha genere, ma ha spazio per esprimersi e crescere”, il commento dell’imprenditrice Sandra Palombo.

“La mostra rappresenta un tributo a 100 imprenditrici italiane che, con coraggio e determinazione, hanno contribuito in modo rilevante alla crescita economica, sociale e civile del Paese – ha sottolineato il ministro Urso – Oggi sono già un milione e duecentomila le imprese italiane guidate da donne, su un totale di sei milioni: è il dato più significativo e rilevante in Europa. Ma si può e si deve fare di più, perché la vera forza delle donne è saper superare i limiti”.

Alla cerimonia, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, sono intervenuti il presidente della Fondazione Bellisario, Lella Golfo, Giannola Nonino della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, la Presidente del Comitato Impresa Donna del Ministero del Made in Italy, Valentina Picca Bianchi, e il presidente di Agenzia Ice, Matteo Zoppas.

Le immagini fotografiche, i video e gli oggetti messi a disposizione dagli archivi e dalle imprese ripercorrono storie individuali e familiari di grande responsabilità sociale, di innovazione e di resilienza, che hanno contribuito a creare valore in tutti i settori del Made in Italy: dalla moda al wellness, dal turismo alla cosmetica, dall’aerospazio alla cinematografia, dall’arredamento al design.

La mostra è aperta al pubblico nel fine settimana dal 15 aprile al 25 maggio, dalle ore 10 alle 18:30, presso la sede del Ministero (Palazzo Piacentini, via Veneto 33 – Roma).