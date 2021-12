Ministero dell’Interno: bando di concorso per 140 commissari della Polizia

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha indetto un bando di concorso finalizzato all’assunzione di 140 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. Il termine per candidarsi al concorso scade il 7 gennaio 2022.

Requisiti:

Ai candidati al concorso della Polizia di Stato per commissari si richiedono pertanto i seguenti requisiti:

-cittadinanza italiana;

-godimento dei diritti civili e politici;

-possesso della qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n.53;

–non aver compiuto il 30° anno di età. Tale limite è elevato fino a un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, mentre per i candidati appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, il limite d’età è di 35 anni;

-idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato;

-titolo di studio: laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico, conseguita presso un’Università italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato;

–per le riserve: non aver riportato sanzioni disciplinari della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei 3 anni precedenti la data di pubblicazione del bando e aver conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a “ottimo”;

-non essere stati espulsi o prosciolti da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di Polizia, né destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati da impieghi pubblici;

-assenza di condanne penali per delitti colposi o non colposi;

-non essere stati sospesi cautelarmente dal servizio a norma.

Riserve:

Il bando di concorso prevede le seguenti riserve :

n.14 posti per il personale di Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori o al ruolo di direttivo;

posti per il personale di Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori o al ruolo di direttivo; n.14 posti al restante personale della Polizia di Stato, con anzianità di servizio effettivo non inferiore a 5 anni.

Inoltre, sono previste le ulteriori riserve per categorie specifiche:

n.3 posti a coloro che posseggono l’attestato di bilinguismo;

n.34 posti al coniuge e ai figli superstiti o ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del persone deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di Polizia o alle Forze armate. È prevista la priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;

n.3 posti agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale;

n.1 posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo.

BANDO e DOMANDA