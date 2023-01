Lavoro/Poste Italiane e SDA: nuove assunzioni di Portalettere e Addetti alla Logistica con diploma

Anche per questo nuovo anno Poste Italiane è alla ricerca di Portalettere da inserire presso i 12 mila uffici postali presenti su tutto il territorio nazionale. I candidati, che saranno assunti con Contratto a Tempo Determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata, devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, ma non sono richieste ulteriori conoscenze specialistiche. I candidati, che saranno individuati per i correnti fabbisogni, riceveranno una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione al presente annuncio dalla Società HR-EVO “[email protected]”, incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. L’azienda consiglia di verificare anche nella cartella spam. Nella domanda di selezione i candidati potranno indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolti nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Coloro che supereranno la prima fase di selezione, che riguarderà un test attitudinale, potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione, che prevede anche un colloquio. La candidatura deve essere presentata entro il 12 febbraio 2023.

Nuove assunzioni saranno effettuate anche da SDA Express Courier, società che fa parte del gruppo Poste Italiane, che è alla ricerca di Addetti alla Logistica, i quali dovranno intraprendere un’esperienza operativa in ambito corriere espresso, gestire le attività di magazzino, fornire supporto operativo alle attività di magazzino garantendo lo smistamento della merce secondo i tempi stabiliti e assicurare la corretta movimentazione interna delle merci in ottica di ottimizzazione dei processi. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola superiore, capacità di collaborazione, spirito di squadra, flessibilità, voglia di mettersi in gioco e disponibilità a lavorare su turni. La candidatura deve essere presentata entro il 25 giugno 2023.

Per verificare le posizioni… continua a leggere