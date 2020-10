Lavoro/ Amadori seleziona personale

Durante l’anno Amadori offre interessanti opportunità di lavoro presso le varie sedi del Gruppo presenti in Italia. Al momento, ad esempio, sono aperte le selezioni per diverse figure, da assumere nelle aree Produzione, Ricerca e sviluppo, Controllo e certificazione qualità, Commerciale/Vendite, IT/Technology, Logistica/Magazzino, Ingegneria/Progettazione, Facility management/Manutenzione/Pulizie.

Posizioni aperte

Ecco un breve elenco delle figure ricercate al momento:

Addetto alle Pulizie Turno Notturno – Mosciano Sant’Angelo (Teramo);

Turno Notturno – Mosciano Sant’Angelo (Teramo); Addetto Ricerca e Sviluppo – San Vittore di Cesena;

Assicuratore Qualità Area Zootecnica – Mosciano Sant’Angelo (Teramo);

Operai di Produzione – Santa Sofia di Romagna (Forlì Cesena);

– Santa Sofia di Romagna (Forlì Cesena); Agenti di Commercio – Siena, Livorno, Milano, Varese, Portogruaro, Jesolo, Venezia;

Tecnico Laboratorio Analisi – Ravenna;

Manutentore Meccanico – Emilia-Romagna, San Vittore di Cesena;

– Emilia-Romagna, San Vittore di Cesena; Project Leader Area Tecnica Ingegneria Industriale – San Vittore di Cesena.

Ambiente di lavoro

Amadori considera i propri lavoratori una delle principali risorse dell’azienda, pertanto applica alle Risorse Umane una politica interna orientata alle pari opportunità e alla piena integrazione di tutti i dipendenti, che premia particolarmente lo spirito di squadra. L’azienda offre ai collaboratori un contesto professionale aperto e dinamico, nel quale esprimersi e sviluppare le proprie capacità, e concrete opportunità di carriera, anche grazie ai processi annuali di Performance Management e Talent Management, per promuovere la crescita delle persone e la cultura aziendale. L’azienda, inoltre, è sempre attenta al benessere del personale, e realizza periodicamente indagini del clima interno, per testare il livello di fiducia, motivazione, senso di appartenenza e soddisfazione dei lavoratori.

Formazione per il personale

Amadori investe molto nella formazione dei dipendenti, per i quali eroga percorsi formativi tramite i tradizionali canali di training e in e – learning. Il Gruppo ha creato, inoltre, una propria Corporate Academy, per attuare progetti formativi rivolti a manager, capi, impiegati, agenti di vendita e altri profili, per sviluppare le competenze emotive e relazionali, le capacità di vendita, le competenze digitali o la lingua inglese, e per approfondire la formazione tecnica.

