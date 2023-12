IPAB Michelazzo: Bando di concorso per 5 OSS

IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) Michelazzo, situato in provincia di Vicenza (in Veneto) ha indetto un concorso per 5 OSS – Operatori Socio Sanitari. E’ possibile candidarsi entro il 31 gennaio 2024.

Requisiti di accesso

Al concorso possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso,

sono in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana; ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., i cittadini degli stati

membri dell’Unione Europea possono partecipare al concorso purché in possesso dei

requisiti previsti dal DPCM 07.02.1994 n. 174; godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza

per i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana); possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri

requisiti per i cittadini della Repubblica; età non inferiore ad anni 18 e non aver superato l’età prevista dalle vigenti disposizioni

di legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia; godimento dei diritti politici e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego o

dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di lavoro con la

Pubblica Amministrazione; possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed assenza di infermità o imperfezioni che

possano influire sul rendimento in servizio (prima dell’assunzione l’IPAB sottoporrà a

visita medica il candidato ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.); (per i soli concorrenti di sesso maschile): assolvimento degli obblighi di leva ed alle

disposizioni di legge sul reclutamento; possesso dell’attestato di qualifica di “Operatore socio-sanitario” conseguito secondo

quanto prescritto dalla Legge Regionale del Veneto n. 20/2001 o titolo

equipollente. I titoli conseguiti presso regioni diverse dal Veneto devono

essere accompagnati da idonea documentazione attestante l’equipollenza per

l’esercizio della professione di “Operatore socio-sanitario” nell’ambito della regione

Veneto.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (sub A), dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’IPAB “Comm. A. Michelazzo”,

sito in via Roma n. 69, 36040 – Sossano (Vicenza) entro e non oltre il 31-01-2024 ore 23.59,

con una delle seguenti modalità;

 a mezzo servizio postale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

 mediante presentazione a mani direttamente agli uffici amministrativi dell’Ente, durante il seguente orario: 9:00 – 12:00, dal lunedì al venerdì;

 mediante posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo [email protected] avendo cura di allegare tutta la documentazione in unico file con formato .PDF; la casella di posta elettronica certificata del mittente deve essere personale.

Nel caso di inoltro mediante servizio postale, la busta contenente la domanda dovrà riportare

la seguente dicitura: “Contiene domanda di ammissione al concorso per Operatore sociosanitario”

BANDO