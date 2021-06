Informazione/ Il giornalismo economico e le sue prospettive: se ne è parlato nel corso organizzato da Odg Molise

E’ stata una mattinata dedicata non solo alla didattica, ma anche alla trattazione di temi attuali ed importanti per lo sviluppo della società: il corso in streaming “Giornalismo economico: reati, bilanci, criptovalute, borsa e le insidie” già dal tema ha fatto capire subito che sarebbe stato di grande interesse collettivo. Organizzato dall’Ordine dei giornalisti del Molise ha trattato a tutto campo tematiche economiche ma anche di carattere sociale, che sono spesso al centro delle cronache nazionali. A moderare i lavori il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, che ha curato anche l’interessante dibattito che è seguito, oltre alla chiusura dei lavori stessi; a lui va il plauso per lo sforzo profuso, non solo in riferimento a questa sessione, nel dare un taglio qualitativo alto alla formazione continua per giornalisti.

Donato Toma

La prima relazione è stata a cura del presidente della Regione Molise, Donato Toma, intervenuto nella sua veste di dottore commercialista e docente; ha spiegato bene la differenza tra insider trading e aggiotaggio, sia dal punto di vista normativo che pratico, dando anche una opinione, su apposita richiesta di un partecipante al corso, sulle criptovalute e la loro struttura economico-finanziaria. Il commercialista Francesco Palange invece ha trattato argomenti prettamente tecnici, soffermandosi sul bilancio e la sua importanza, sull’iscrizione camerale, con un’analisi precisa e con buona dote di sintesi.

Pietro Colagiovanni, giornalista economico, si è soffermato in partenza sugli aspetti deontologici del tema ed ha posto in evidenza una interessante questione, facendo notare come i giornalisti siano sottoposti ad un rigoroso controllo nella trattazione delle tematiche economiche, con limiti ben precisi da rispettare e norme comportamentali definite, mentre lo stesso non si può dire di altri soggetti, a partire dagli influencer, che pure avendo a volte un potere mediatico anche superiore, di fatto non hanno molte regole e soprattutto organismi di controllo sulla loro condotta mediatica.

Pietro Colagiovanni

Vincenzo Cimino

Colagiovanni ha poi intrattenuto anche un dialogo interessante con Antonio Simeone (giornalista economico de Il Sole 24 ore) su vari aspetti economici ma anche sociali dello sviluppo forte che le criptovalute stanno avendo; a quest’ultimo è toccata infatti una brillante relazione, correlata da interessanti numeri e grafici sul fenomeno economico e monetario (sia pure in chiave di moneta virtuale) del momento e forse del futuro, senza lesinare precisazioni sui rischi che possono essere generati da investimenti poco mirati , ma senza demonizzare le criptovalute stesse e il sistema della blockchain. E sempre di criptovalte ha parlato il commercialista Giuseppe Moffa, con un’analisi storico-economica, che è andata ad arricchire la dettagliata trattazione degli argomenti.

Una seduta in streaming veramente interessante e di alto livello, per aggiornare la categoria dei giornalisti su aspetti economici e sociali portanti dell’attuale società.

Stefano Manocchio