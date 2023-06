Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Rapporto Banca d’Italia, contrasto a povertà ed esclusione sociale è la priorità

Il Rapporto della Banca d’Italia sull’economia molisana conferma che la regione

continua ad essere l’ultimo “vagone” del “convoglio Sud” con una crescita molto

modesta e sempre a rischio deragliamento. Ma ciò che ci preoccupa maggiormente

è la condizione delle famiglie. Contestualmente al Rapporto, l’Istat ha diffuso i dati

sulla situazione delle famiglie: un terzo in Molise è a rischio povertà ed esclusione

sociale, il 5% in “grave deprivazione materiale e sociale”. È il commento del

presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà Aldo Di Giacomo.



La pur lieve ripresa dell’occupazione – rileva Banca d’Italia – ha sostenuto la dinamica

dei redditi nominali delle famiglie ma il forte aumento dei prezzi ha determinato una

riduzione del potere di acquisto, soprattutto per i nuclei familiari più deboli.

Ancora, gli acquisti di immobili residenziali, in aumento nel complesso del 2022, hanno

iniziato a ridursi nel secondo semestre analogamente alle erogazioni di nuovi mutui,

condizionate dal rapido aumento dei tassi di interesse; i rischi finanziari connessi con

l’aumento degli oneri sui mutui in essere appaiono contenuti, sia per il basso ricorso

delle famiglie molisane a questi finanziamenti sia per la quota ridotta di mutui a tassi

indicizzati sul totale.

È dunque il contrasto alla povertà e al disagio sociale – conclude Di Giacomo – la vera prioritaria che non mi pare qualcuno si ricordi di affrontare in questa campagna elettorale.