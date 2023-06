A Villa de Capoa la seconda edizione del “Festival delle Erbe & dintorni – sapienze antiche e nuovi stili di vita”

Sabato 17 e domenica 18 giugno, nello splendido scenario della Villa de Capoa a Campobasso, si terrà la seconda edizione del “Festival delle Erbe & dintorni – sapienze antiche e nuovi stili di vita”, promosso dal Comune di Campobasso in collaborazione con l’associazione Artéteca Molise Aps.

Ricco il cartellone degli eventi in programma che vedranno alternarsi momenti di incontri e confronti con qualificati relatori, esperienze laboratoriali sia per bambini che per adulti, performance musicali tematiche e diverse sessioni di discipline olistiche per immergersi a pieno nel contesto naturalistico del festival.

Variegati i temi al centro degli incontri: dalle coltivazioni BIO delle piante officinali alle proprietà del “Prunus Spinosa Trigno”, il “miracoloso” arbusto autoctono molisano, dalla biocosmesi all’Etnobotanica, dalla spiritualità del bosco alla “Casa delle Erbe”, fino ad un focus sulle piante alimurgiche.

Sarà inoltre allestita una mostra mercato di prodotti naturali legati al mondo delle ‘erbe & dintorni’ ed una zona “food & beer” dove sarà possibile mangiare e bere cibi e birre a km zero e ridotto impatto ambientale.

Non mancheranno momenti musicali, con il concerto di “Donato Santoianni quartet” il sabato sera, e del duo Rosanna Fanzo e Teresa Vendemmiati nel tardo pomeriggio di domenica. Ad arricchire la due giorni naturalistica, anche le “note sparse” di Daria Tanno che in forma itinerante allieterà i presenti in diversi punti della villa.

Il programma di dettaglio è disponibile sul sito del Comune di Campobasso, ingresso libero.