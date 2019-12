CORSO PER ADDETTO ALLA SOMMINISTRAZIONE E AL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI: APERTE LE ISCRIZIONI

Termuinus Formazione apre le iscrizioni al nuovo corso per addetto alla somministrazione e al commercio di prodotti alimentari (Ex Rec) .

Il corso è indirizzato a tutti coloro che devono intraprendere un’attività del settore alimentare e/o della somministrazione di alimenti e bevande .

E’ riconosciuto dalla Regione Molise con DGR 139/17 ed è valido su tutto il territorio nazionale.

Durata corso: 128 ore

SEDE DEL CORSO : Campobasso Via Duca D’Aosta 3/a e Termoli ( CB) via Asia 3/v

Per maggiori informazioni si prega di contattare la segreteria al n. 0874/418684 Sig.ra Tina Piano – 0875-85240 sig.ra Isabella Rizzo oppure scrivere a [email protected]