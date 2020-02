Campobasso/ Interruzione flusso idrico in contrada Mascione

Molise Acque ha comunicato al Comune di Campobasso che a causa di una rottura sulla condotta adduttrice, del DN 125 in acciaio, in agro di Mirabelo Sannitico, località Sant’Angelo, nel tratto “serbatoio partitore di Monteverde – partitore Campodipietra”, dalle ore 8:00 circa di domani 11/02/2020 sarà interrotto il flusso idrico e salvo imprevisti sarà ripristinato in giornata.

Per il Comune di Campobasso, si precisa che, l’interruzione riguarda esclusivameente i seguenti allacci:

– Di Biase-Mascione;

– M.llo-Mascione_5;

– Mignogna-Mascione.