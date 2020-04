Coronavirus/ Ipotesi di riaperture a scaglioni delle attività

Ad oggi, dopo mesi di restrizioni, alcuni governatori di regione spingono per riaprire le attività, altri invece si rimettono alla decisione del Governo. In caso di una diminuzione dei contagi e sentito il parere del comitato scientifico, si apriranno nuovi scenari: la convivenza col virus e la ripresa. Nelle ultime ora sta girando una infografica con le fasi 1, 2 e 3, con l’ipotesi delle date di riapertura delle attività, tenendo presente la bozza di lavoro tra Governo e parti sociali. Naturalmente le date per le riaperture non sono ufficiali, come sempre dovremo attendere le decisioni governative.

Fase 1:

18 aprile: apertura aziende agricole e industriali

Fase 2:

4 maggio: circolazione dei cittadini con dispositivi di sicurezza, guanti e mascherine. Apertura dei negozi di abbigliamento, tessili arredamento ma con ingressi controllati.

11 maggio : apertura tribunali e uffici professionali

18 maggio: apertura di bar e ristoranti con obbligo di distanza sociale

25 maggio: apertura parrucchieri e barbieri: con ingresso singolo e obbligo di mascherina

31 maggio: ripresa del campionato di calcio – a porte chiuse

8 giugno: apertura centri sportivi per sport individuali o lezioni con basso assembramento

Fase 3:

Settembre 2020: riapertura delle scuole per medie e superiori con turni e didattica on line

Dicembre 2020: apertura cinema e teatri