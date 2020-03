Coronavirus: i punti vendita Oasi, Tigre e Tigre Amico sono sempre approvvigionati L’impegno del Gruppo Gabrielli

Rifornimenti garantiti in maniera costante in tutti i punti di vendita Oasi, Tigre e Tigre Amico del Gruppo Gabrielli presenti in Marche Abruzzo Umbria Molise e Lazio.

“Anche la nostra azienda, in ottemperanza del DCM ha adeguato modalità di accesso ed erogazione dei servizi per far sì che tutto prosegua secondo regolarità – ha detto l’AD del Gruppo Gabrielli Mauro Carbonetti – e i nostri punti vendita funzionano a pieno ritmo a partire dal monitoraggio delle referenze maggiormente richieste e dall’assortimento costante e capillare dei nostri prodotti.

Non sono giustificati quindi gli accaparramenti di merci considerando che saremo aperti tutti i giorni della settimana ampliando ulteriormente l’orario di tutti i punti vendita ove possibile. I nostri dipendenti e collaboratori sono a disposizione della clientela per fornire tutte le indicazioni e informazioni. Sarà nostra premura informare costantemente la clientela sull’evoluzione della situazione.

Inoltre, come già specificato abbiamo dotato punti di vendita e collaboratori di ulteriori sistemi igienizzanti per tutelare clienti e maestranze. Nei nostri punti vendita, infatti, sono disponibili da giorni presidi sanitari a disposizione della clientela come ad esempio le salviette igienizzanti per pulire i carrelli e i dispenser per la pulizia delle mani.

Ad ognuno è chiesto di fare la propria parte e insieme fronteggeremo la situazione nel rispetto di tutti restando in ascolto delle necessità che si presenteranno”.