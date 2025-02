(Adnkronos) – L'intelligenza artificiale? Uno strumento come altri, come il motore di ricerca. Non ammazzerà autori e editori, ma se non ben governato può diventare uno strumento perverso. A spiegarlo all'Adnkronos è il presidente dell'Aie, l'Associazione italiana degli editori, Innocenzo Cipolletta. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)