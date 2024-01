Casa di Riposo Domenico Cardo: Bando di Concorso per 5 OSS

È indetta una selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di “Operatore Socio sanitario”, Area Socio Sanitaria da inserire presso i servizi gestiti dalla Casa di Riposo “Domenico Cardo”, situata in provincia di Verona. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione fino al 22 febbraio 2024.

Requisiti per l’ammissione generali e specifici

Per l’ammissione alla selezione è chiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

oppure

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

oppure

familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97). Sono familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;

oppure

cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come

modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97);

oppure

cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall’articolo 7, comma 2, della Legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97).



I cittadini europei o extracomunitari possono partecipare a condizione che:

godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza (ad eccezione di quanto previsto per i titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”);

siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana.

2 ) età non inferiore agli anni 18;

3) godere dei diritti civili e politici. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi, come precisato sopra, devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

4) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

5 ) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

6) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un

impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso

procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di

prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi

dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

7) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica incondizionata all’impiego; l’Amministrazione potrà sottoporre a visita medica di controllo il/i vincitore/i della selezione, in base alla normativa vigente, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; 8 essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo;

9) essere in possesso della patente di tipo B;

10) possesso di uno dei seguenti titoli di studio

specifici:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo

scolastico. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero e non hanno ancora ottenuto il relativo riconoscimento potranno procedere con la compilazione della domanda di iscrizione, previo invio della richiesta di riconoscimento del titolo effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica, e saranno ammessi con riserva al concorso;

b) attestato di qualifica di operatore sociosanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001, recepito dalla Regione Veneto con L.R. n. 20/2001.



Presentazione della domanda

Modalità e termine

Il presente bando verrà pubblicato il 22/01/2024 all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet

istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e sul Portale del

Reclutamento InPA

BANDO