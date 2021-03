Casa Assistenza per Anziani Toblini: Bando di concorso per OSS

La Casa Assistenza per Anziani Toblini di Malcesine, in provincia di Verona (Veneto), ha indetto due concorsi per OSS. Per partecipare al concorso c’è tempo fino al giorno 31 Marzo 2021.



La Casa Assistenza per Anziani Toblini ha infatti indetto due concorsi per l’assunzione di OSS a tempo indeterminato che saranno così suddivisi:

n.1 Operatore Socio Sanitario a tempo parziale; Si segnala che il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA..

n.1 Operatore Socio Sanitario a tempo pieno.



Requisiti per partecipare ai bandi:

-cittadinanza italiana o di un paese appartenente alla Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi;

-idoneità psico-fisica;

-godimento dei diritti politici e civili;

-non aver subito condanne per uno dei reati contemplati dal Capo I del Titolo II del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione), salvo l’avvenuta riabilitazione;

-assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o decadenza da un impiego statale;

-non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

-attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario”;

-patente B di guida;

-essere automuniti (l’utilizzo del proprio automezzo sarà rimborsato con un’indennità chilometrica nella misura di un quinto del costo della benzina).

Link ai Bandi