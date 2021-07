Camera dei Deputati: concorsi per 30 Tecnici informatici, ingegneri, architetti

In gazzetta ufficiale è stato pubblicato un nuovo bando di concorso 2021 valido per nuove assunzioni per la camera dei deputati, il bando in oggetto mette a disposizione 30 posti nel ruolo di tecnico parlamentare.

I tecnici ricercati per le nuove assunzioni Camera dei Deputati dovranno ricoprire in particolare il ruolo di:

Tecnico con specializzazione informatica ( 20 posti),

Tecnico generico (10 posti).

Si segnala, inoltre, che su entrambi i concorsi operano le seguenti riserve:

-un decimo delle assunzioni a favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei Deputati;

-un quinto delle assunzioni a favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei

Deputati, appartenente al secondo e terzo livello, che abbia maturato in tali livelli almeno cinque anni di anzianità.

Titoli e requisiti: I due bandi di concorso Camera dei Deputati tratteranno 2 assunzioni diverse e per tale motivo i bandi con gli annessi requisiti sono differenti a seconda del profilo per la quale ci si candida.

Nel dettaglio per candidarsi è necessario non aver compiuto i 40 anni di età, richiesta, per tutte e due le procedure, la cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici e l’assenza definitive di condanna inoltre per i titoli di studio vi indichiamo nel dettaglio la differenza tra i 2 concorsi:

per il ruolo di Tecnico occorre essere in possesso dei seguenti titoli di studio con annessa abilitazione:

Laurea triennale L-7 (Ingegneria civile e ambientale)

L-9 (Ingegneria industriale)

L-17 (Scienze dell’architettura)

L-23 (Scienze e tecniche dell’edilizia)

per il ruolo di Tecnico con specializzazione informatica occorrono i seguenti titoli di studio:

Laurea triennale L-8 (Ingegneria dell’informazione)

L-30 (Scienze e tecnologie fisiche)

L-31 (Scienze e tecnologie informatiche)

L-35 (Scienze matematiche)

L-41 (Statistica)

Candidatura: Entro il 29 luglio 2021 utilizzando il form presente sul sito della Camera dei Deputati, e utilizzando dell’identità digitale SPID.

BANDI