Bandi Asrem Molise: 45 posti per infermieri e 5 per oss

Numerose assunzioni di infermieri e operatori socio sanitari (OSS) grazie ai concorsi pubblicati. L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) indice bandi di concorso per complessivi 50 posti di lavoro.

Le risorse selezionate verranno assunte con contratto a tempo indeterminato.

Sarà possibile candidarsi entro il 20 Dicembre 2021.

Nello specifico si tratta di:

n. 45 infermieri – categoria D;

n. 5 OSS – categoria Bs.

I candidati devono possedere i requisiti generali di seguito riassunti:

cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

non aver superato il limite d’età previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio;

incondizionata idoneità fisica.

I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti specifici, in base alla figura professionale per la quale concorrono:

INFERMIERI

– diploma di laurea in infermieristica o diploma universitario di infermiere o diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario;

– iscrizione al relativo albo/ordine professionale.

OSS

– diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

– attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario.

Si segnala che sul concorso per infermieri opera la riserva di 13 posti a favore dei volontari delle Forze Armate, mentre su quello per OSS la riserva si applica a 2 posti.

SELEZIONE

Nel caso in cui pervenga un numero elevato di domande a entrambi i concorsi, l’Ente si riserva la facoltà di indire una preselezione.

Le due procedure selettive si svolgeranno mediante la valutazione dei titoli e, per il concorso per infermieri, tramite anche il superamento di tre prove d’esame: una scritta, una pratica e una orale. Il concorso per oss prevede, invece, oltre alla valutazione dei titoli, anche due prove d’esame: una pratica e una orale.

