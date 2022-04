ASL Avellino: 2 concorsi per 68 OSS

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Avellino, in Campania, ha indetto due concorsi pubblici per Operatori Socio Sanitari – OSS, finalizzati alla copertura di 68 posti di lavoro. Le selezioni sono finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato, categoria Bs, presso due diverse sedi. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 17 Aprile 2022.

L’ASL di Avellino ha pubblicato due bandi di concorso volti al reclutamento di OSS. Le 68 unità di personale selezionate saranno distribuite come segue:

n. 11 Operatori Socio Sanitari presso la U.O. Tutela della Salute in Carcere e presso il Dipartimento di Salute Mentale – REMS;

n. 57 Operatori Socio Sanitari presso i PP.OO. dell'ASL.

Si rende noto che sui concorsi opera la riserva di posto a favore dei volontari FF.AA.

Requisiti:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego, ai sensi delle vigenti disposizioni;

essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale;

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico, o provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti;

attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito di partecipazione a corsi di formazione promossi dalla Regione Campania o equivalente se rilasciato da altre Regioni;

conoscenza informatica di base e conoscenza della lingua inglese.

