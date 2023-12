Aperte le iscrizioni al nuovo master di primo livello “L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO AGLI STRANIERI, L2”

L’Università eCampus ha attivato il nuovo master di primo livello “L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO AGLI STRANIERI, L2” quale Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92.

Il master è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tra i titoli di specializzazione italiano L2 con D.M. 130 del 06/07/2023 andando ad integrare la tabella A del D.M. 92/2016.

Le caratteristiche del master sono le seguenti:

Primo livello, quindi accessibile a tutti coloro che sono in possesso almeno di laurea triennale;

Per conseguire il titolo gli studenti dovranno superare con profitto sei esami da 10 domande a risposta multipla (uno per ciascun insegnamento), svolgere il tirocinio esterno obbligatorio (in allegato regolamento tirocinio) e predisporre una tesina da redigere e da discutere di fronte alla commissione esaminatrice

Il master, solo se congiunto ai titoli previsti dal vigente.ordinamento della classe di concorso A023, consente l’insegnamento sulla classe di concorso A-23, Lingua italiana per discenti di lingua straniera.

• Consente l’attribuzione di 3 punti nelle graduatorie GPS

