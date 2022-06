Aperte le iscrizioni al nuovo Corso ECM on line “La Radioprotezione”

I crediti ECM specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti ECM complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

OBIETTIVO DEL CORSO

Il corso di formazione ECM in materia di radioprotezione, ai sensi del D.lgs 101/2020, illustra le regole da seguire e gli adempimenti da attuare al fine di garantire la protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti cui si trovano i pazienti in caso di esposizioni mediche.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

IL CORSO CONSENTIRA’ DI ACQUISIRE COMPETENZE SULLA RADIOPROTEZIONE E SULLA NUOVA LEGISLAZIONE APPLICABILE D.LGS. 31 LUGLIO 2020 N° 101

CREDITI 10,5

DURATA 7 ORE

PIATTAFORMA ATTIVA H24

ESAME FINALE DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

codice evento ECM CNL SERVIZI 355997

DA CONCLUDERE ENTRO IL 31/12/22

COSTO € 30,00 (PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30/06)

PROGRAMMA

1. INTRODUZIONE E STORIA DELLA RADIOPROTEZIONE

2. D.LGS. 31 LUGLIO 2020 N, 101 PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI

IONIZZANTI;

3. FISICA DI BASE;

4. AUTORITA’ COMPETENTI E FUNZIONI DI VIGILANZA;

5. SORGENTI NATURALI DI RADIAZION IONIZZANTI . ESPOSIZIONE AL RADON;

6. REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E

DETENZIONE (1/2 MODULI)

7. REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E

DETENZIONE (2/2 MODULI)

8. REGIME AUTORIZZATORIO E DISPOSIZIONE PER RIFIUTI RADIOATTIVI

9. ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI

10. OBBLIGHI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

11. ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

12. EFFETTI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI

13. APPARATO SANZIONATORIO.

14. REGISTRAZIONE SUL PORTALE STRIMS ISIN

Per le modalità di iscrizione contattare la segreteria dell’Ente Terminus ai numeri 0874/418684 0875/85240 cell. 344/0372898 oppure inviare una mail a [email protected]