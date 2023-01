ADOC su sciopero benzinai

“È uno sciopero sbagliato che, di fatto, produce solo disagi per i consumatori. Inoltre, in

vista dello sciopero, stiamo assistendo ad ulteriori aumenti dei prezzi di benzina e gasolio” questa la dichiarazione della Presidente nazionale di ADOC, Anna Rea, e dell’Avv. Nicola Criscuoli, Presidente regionale dell’Associazione.



Per ADOC, il provvedimento del Governo va nella necessaria direzione: adottare misure di

verifica e di maggiore trasparenza nella vendita che colpiranno solamente chi specula e non i gestori corretti.



Comunque, nel corso dell’audizione col Ministro del prossimo 27 gennaio, ADOC chiederà

di migliorare il decreto trasparenza e di intervenire con aiuti concreti a favore delle fasce più deboli.



ADOC riconferma con forza quanto già più volte ribadito: è necessario tagliare in modo

“strutturale” (e non temporaneo) le accise sui carburanti. Il ripristino di queste ha, infatti,

comportato un rincaro dei prezzi con enormi danni per chi è costretto ad utilizzare il mezzo privato.



L’Esecutivo, a questo punto, ha il dovere di intervenire per contrastare la valanga di aumenti

che, inevitabilmente, ricadono a cascata su piccole e medie imprese e su decine di milioni di

consumatori che non fanno altro che essere vessati da rincari, tasse, imposte e accise.

Per contenere gli aumenti è necessario pensare alla tassazione degli extraprofitti e recuperare

le risorse dalla lotta all’evasione e all’elusione fiscale.

ADOC Molise