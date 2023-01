Coronavirus/ Un decesso, un nuovo ricovero e tre dimessi dal Cardarelli nelle 24 ore

Purtroppo è arrivata la notizia terribile: un nuovo decesso per Covid al Cardarelli. Non ce l’ha fatta una di 87 anni di Fossalto che si trovava in Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 713. C’è anche 1 nuovo ricovero: un paziente di Campobasso, mentre sono tre i dimessi nele ultime 24 ore e pertanto i ricoverati totali scendono a 10, di cui 8 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Sono 28 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 694 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 4%.

Si registrano 112 nuovi guariti.