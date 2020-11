A Natale ci saranno 11 milioni di vacanzieri in meno

Uno studio di SWG per Confcommercio prevede per le vacanze natalizie il dato peggiore dopo 6 anni ,a parte il picco di aprile, dopo che in 5 mesi, in Italia, si sono bruciati 49,5 milioni di arrivi e 153,5 milioni di presenze oltre a 10,5 milioni in meno di italiani all’estero, agosto e settembre non sono andati meglio, se non per una lievissima ripresa dei flussi interni, caratterizzati da soggiorni brevi e capacità di spesa decisamente ridotta ,ora scende una pesante ipoteca sulle vacanze di Natale.

Sei italiani su dieci non prendono nemmeno in considerazione l’ipotesi di fare una vacanza da qui a fine anno e l’elemento alla base di tutto questo è la paura della pandemia, come dice il 64%.

Un timore radicato da influenzare i mesi a venire fino all’estate 2021, quando gli intervistati considerano seriamente la possibilità di fare una vacanza di almeno 7 giorni.

Si prospetta uno scenario dettato dall’emotività e dall’incertezza che, se confermato, farebbe saltare il business del settore per le settimane bianche, Carnevale e Pasqua: sarebbe il punto di non ritorno, solo 7,3 milioni di cittadini prevedono di spostarsi dal proprio comune di residenza tra dicembre e gennaio per viaggi legati alle festività di fine anno: un crollo del -60% rispetto al 2019 (-11 milioni di italiani) quando ben 18,3 milioni di concittadini si concessero una vacanza di fine anno (9,8 milioni a Natale; 8,5 milioni a Capodanno), dati che potrebbero aggravarsi nel caso di misure anti-Covid più restrittive imposte da Governo o Regioni.

Il turismo invernale per gli spostamenti degli italiani tra settimane bianche, weekend nelle città d’arte, viaggi di Capodanno, ecc., è un mercato che vale 13 miliardi di euro, e che quest’anno registrerà una perdita stimata in quasi 8 miliardi di euro, alla base del drastico crollo c’è l’evolversi dell’emergenza sanitaria che spinge un numero crescente di italiani a rinunciare a pianificare viaggi e partenze per paura di contagi e per la troppa incertezza sulla situazione del paese.

Il trasporto aereo subirà un contraccolpo, gli aeroporti italiani perderanno 15,5 milioni di passeggeri tra dicembre e gennaio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando presso i nostri scali transitarono ben 26 milioni di viaggiatori.

Alfredo Magnifico