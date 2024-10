Via Matris a Campobasso, Annuario: ancora tante criticità

E giunto il momento di dare la giusta attenzione è importanza alla Via Matris. Da troppo tempo il percorso naturalistico che circonda la Collina Monforte è totalmente abbandonato, è stata riaperta il 3 Giugno scorso, ma senza essere valorizzata,tante sono le criticità:scarsa illuminazione,arredo urbano carente,scarsa pulizia dell’area; problematiche che ho segnalato anche nella commissione competente urbanistica.Si potrebbero organizzare degli eventi al fine di rilanciare l’area, ricordo che nel 2013 fu realizzato il presepe vivente,credo che si possa eventualmente pensare di ripetere un tale evento,che attirò tantissime persone, considerato che il Natale è alle porte.

Auspico che nel più breve tempo possibile ci siano delle risposte concrete,al fine di restituire in maniera meritevole un sito importante per la nostra citta,affinché i cittadini possano percorrerlo in totale sicurezza.

Il consigliere comunale di

Fratelli d’italia

Mario Annuario