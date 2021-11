UniMol/Nomina ministeriale per il Prof. Ruggiero Dipace. Firmato il decreto dal Ministro Giovannini

Ruggiero Dipace, professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise e Direttore di UniMol Management, il Centro Servizi di Ateneo per l’Alta Formazione per il Management Pubblico e Privato, chiamato a far parte della Commissione ministeriale per la riforma della normativa nazionale in materia di pianificazione del territorio, standard urbanistici e in materia edilizia.

Firmato infatti dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, prof. Enrico Giovannini, il Decreto di nomina

La Commissione vede riuniti 22 componenti, tra docenti universitari di vari ambiti disciplinari provenienti da diversi atenei del territorio nazionale, esponenti della Magistratura contabile, rappresentanti del Mondo delle Professioni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, oltre che dall’UPI, l’Unione delle Province d’Italia e dall’ANCI, l’Associazione Nazionale del Comuni Italiani, e si prefigge – come si specifica nel Decreto istitutivo – “di dare impulso e contribuire alla riforma organica dei principi della normativa in materia di pianificazione del territorio e standard urbanistici, nonché di riordino e modifica delle disposizioni del Testo unico dell’edilizia, mediante l’elaborazione di uno o più schemi di provvedimento sui quali aprire un dibattito pubblico e raccogliere contributi di riflessione e proposte in vista del riordino complessivo del settore”.