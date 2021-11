In 4 sezioni della primaria e una dell’infanzia della scuola materna di Guglionesi è stata attivata la dad. Ladirigente scolastica, Patrizia Ancora, ha preso la decisione dopo il cluster scoppiato nella scuola. Il sindaco Bellotti, invece, ha disposto la chiusura della mensa scolastica. In totale sono 18 i contagi da Covid in paese.