Un incidente stradale si è verificato questa notte alle ore 2 circa lungo la Statale 87 km 120.

È arrivata sul posto l’ Auto Pompa Serbatoio dei Vigili del Fuoco con 5 unità.

Un furgone Peugeot di è ribaltato per cause in corso di accertamento.

3 dei 4 occupanti sono stati trasportati in ospedale dal 118. Sul posto i carabinieri di Bojano.