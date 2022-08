Sicurezza alimentare, 130 ispezioni. i Nas sequestrano 60 kg di alimenti

Attività del NAS di Campobasso

L’azione di controllo del NAS Carabinieri di Campobasso nella Regione Molise, finalizzata

alla tutela della salute pubblica (in particolare la sicurezza alimentare e l’assistenza delle

persone fragili) è stata rivolta agli ambiti di maggiore criticità legata al periodo estivo, sia

per le attività caratterizzate da un maggiore afflusso di persone, quali stabilimenti balneari,

punti di ristoro autostradali e su grandi vie di comunicazione, agriturismi, gelaterie ecc., sia

per le strutture che assistono persone fragili (strutture socio-assistenziali di tutto il territorio molisano), eseguendo specifici controlli.

I Carabinieri del NAS, nell’ambito della sicurezza alimentare, hanno svolto 130 ispezioni

con 61 “non conformità” accertate, con l’applicazione di sanzioni amministrative per €

18.000,00. Nel corso delle attività ispettive sono stati sequestrati 60 kg di alimenti perché

privi di documentazione relativa alla tracciabilità. Nell’ambito delle attività di controllo nel

settore sanitario sull’assistenza delle persone fragili, 2 comunità alloggio per anziani ed un

servizio di continuità assistenziale (guardia medica) sono stati chiusi per gravi carenze

strutturali (con valore delle infrastrutture pari a € 380.000). Complessivamente sono state

31 le persone segnalate alle Autorità Amministrative del territorio.

Le violazioni più ricorrenti nel settore della sicurezza alimentare riguardano il rispetto delle

norme sulla tracciabilità degli alimenti detenuti per la somministrazione, la carenza dei

requisiti igienico-sanitari e strutturali, la corretta applicazione delle procedure di

autocontrollo (HACCP) e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.