Nella tarda serata di ieri lungo la Bifernina, al all’altezza del bivio per Lucito, due auto, si sono scontrate. Purtroppo l’evento è costato la vita ad uno degli occupanti, un 25enne campobassano, Alessandro Palazzo, per il quale i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Gli altri tre amici che erano in auto con lui sono rimasti feriti in maniera grave e sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli. Ferito, anche il conducente della seconda auto, un 66enne.