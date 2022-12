Servizio 118 a rischio: la protesta degli operatori in Piazza davanti la Prefettura ( Video e foto)

Come era stato preannunciato, ambulanze, autisti, soccorritori e infermieri delle organizzazioni di volontariato che garantiscono il servizio del 118 hanno sfilato in corteo questa mattina a Campobasso.

La manifestazioni si è mossa da piazza San Francesco, per arrivare davanti alla sede della Prefettura. Se non verrà cambiato il bando per la convenzione, dalla mezzanotte del 31 dicembre le associazioni non effettueranno più l’assistenza medica territoriale di emergenza.

Gli operatori presenti sperano, dopo che il Commissario Toma e del Direttore Asrem Florenzano non si sono presentati ieri alla conferenza dei Sindaci, di essere ricevuti questa mattina dal Prefetto.