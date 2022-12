Stop al 118, il sindaco di Petrella Tifernina, Amoroso, alla conferenza dei primi cittadini per sostenere le ragioni degli operatori sanitari

“Ieri mattina, in qualità di primo cittadino del Comune di Petrella Tifernina, ho preso parte alla Conferenza dei Sindaci organizzata presso la sala della Costituzione della Provoncia di Campobasso per ascoltare le ragioni degli operatori del servizio 118 del Molise che minacciano la sospensione del servizio di 118 a partire dal prossimo 1 gennaio 2023.

Associazioni che chiedono la modifica del bando per il rinnovo della convenzione proposto dalla struttura commissariale e dall’Asrem, altrimenti non sapranno come assicurare il servizio” ha detto Amoroso.

“Come sindaco avevo il dovere di essere presente a questo incontro. A rischio c’è il servizio di 118 per tutti i cittadini del Molise. Eppure oggi su 136 Comuni a presenziare all’incontro siamo stati circa una quarantina di primi cittadini . Non possiamo permetterci e permettere che in Molise sia compromessa la salute di tutti i cittadini.

Per questo auspico che la politica regionale, la struttura commissariale e l’Asrem trovino un punto di incontro con le associazioni”.