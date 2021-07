Servizi e Ambiente Spa, il Comune di Campobasso approva il bilancio 2020

Con un saldo positivo di 23.030 euro è stato approvato dal Comune di Campobasso il bilancio della SEA Servizi e Ambiente Spa, azienda pubblica controllata dall’ente comunale.

Il documento è stato approvato nella seduta di lunedì 28 giugno, alla presenza dell’amministratore unico SEA Servizi e Ambiente Spa Stefania Tomaro, dal Comune di Campobasso, socio unico rappresentato dal sindaco Roberto Gravina, e dal Collegio sindacale.

L’approvazione del bilancio attesta una stabilità aziendale, consolidata nel secondo semestre 2020 ed implementata con l’adozione di atti di programmazione di breve e medio termine.

“L’approvazione del bilancio con la contestuale approvazione degli investimenti , rappresenta un ottimo risultato per la stabilità e la crescita aziendale e non solo – commenta l’Amministratore Unico, avv. Stefania Tomaro.

“Ora l’obiettivo primario è garantire che gli interventi previsti nel Piano industriale redatto nel 2016, consolidati in parte nel triennio 2017/2019, vengano completati e messi a regime, in conformità alle disposizioni normative ora in vigore. È il momento di procedere con gli investimenti necessari per completare la raccolta differenziata su tutto il territorio, intervenire sulla gestione operativa e sulle azioni di coordinamento tra gli obiettivi imposti dalla legislazione di primo livello e gli obiettivi di sostenibilità e trasparenza”.

Un’importante sfida operativa e gestionale per la Società, condivisa da SEA spa e Socio Unico, Comune di Campobasso, vicini nel comune obiettivo di migliorare i servizi attualmente gestiti.