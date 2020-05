Sepino, a fuoco un mezzo, intervento dei Vigili del Fuoco. Illeso il conducente

Alle ore 12.20 circa viene allertata una squadra e due automezzi dei Vigili del Fuoco del comando Provinciale di Campobasso , la richiesta era stata inoltrata alla SO 115 dalla Guardia di Finanza . Al Km 116.700 della SS87 – prossimità bivio di Sepino (CB) la cabina di una bisarca per cause in corso di accertamenti, è stata avvolta dalle fiamme, le stesse che l’hanno completamente distrutta , l’intervento VF ha scongiurato l’espandersi del fuoco all’unica vettura trasportata dall’ automezzo, illeso l’autista.