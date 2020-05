Cardarelli: chiesto l’intervento della polizia, alcune persone di etnia rom volevano visitare conoscenti ricoverati

Un episodio che continua a provocare preoccupazione da una parte rabbia dall’altra. Verso ora di pranzo è stato chiesto l’intervento della Polizia in quanto due persone di etnia rom si sono introdotte in Ospedale per fare visita ad alcuni conoscenti ricoverati. Dopo ciò che è accaduto nelle ultime ore continuano ad accendersi le polemiche per i presidi necessari di controllo.

I test sulla comunità roma non sono ancora terminati, ed al momento sono 72 le persone risultate positive al Covid 19, è stato necessario procedere alla sanificazione di ambienti ed ascensori del Cardarelli.