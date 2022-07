SEA/Per smaltire rifiuti ingombranti ad agosto è possibile usufruire del centro comunale di raccolta

Nel mese di agosto per conferire gli ingombranti è possibile usufruire del centro comunale di raccolta recandosi con mezzo proprio tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Le prenotazioni per il ritiro a domicilio degli ingombranti a titolo gratuito saranno sospese dal 1 al 31 agosto, per consentire la massima operatività del Centro comunale di raccolta attraverso il quale è possibile smaltire tutti i rifiuti che non possono essere conferiti con il sistema domiciliare del porta a porta o nei contenitori stradali.

All’Isola ecologica di Santa Maria de Foras si possono portare: i rifiuti della raccolta porta a porta, gli oggetti elettrici ed elettronici, gli oggetti in plastica, piccole quantità di calcinacci, rifiuti ingombranti come materassi e mobili e molto altro ancora. Per conoscere l’elenco completo è possibile consultare il sito seacb.it, o scaricare sul proprio cellulare la app gratuita Junker.